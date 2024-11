Una Procura che raggiunge buoni risultati e si scontra ogni giorno con mancanza di personale e carenze strutturali. Lo sfogo del procuratore della Repubblica.

«I risultati parlano chiaro, ma stiamo lavorando in grande difficoltà, in grande disagio. Però continuiamo a fare il nostro lavoro fino in fondo. A maggio alla Procura di Castrovillari prenderanno servizio altri due magistrati e purtroppo non ho la stanza dove sistemarli. Il personale amministrativo è drammaticamente mancante in tutti gli uffici ma nel mio è una situazione particolarmente avvertita». Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla.

Poche risorse per un territorio difficile

«La pianta organica - ha sostenuto Facciolla - non è adeguata né al territorio né al carico di lavoro che la Procura di Castrovillari ha e quindi va rivista. Vanno, soprattutto, ripristinati con urgenza alcuni ruoli fra cui quello di assistente giudiziario che sono quelli che garantiscono assistenza al magistrato. Abbiamo continui pensionamenti e purtroppo la situazione già è critica ed è destinata a peggiorare di mese in mese. Purtroppo è una richiesta che sto facendo da più tempo. L'ho formalizzato in tutte le sedi competenti, mi aspetto qualche risposta nell'immediato perché altrimenti è chiaro che se arrivano i magistrati e non ho la possibilità di sistemarli sono costretto a metterne due nella stessa stanza e non sono stanze assolutamente grandi».