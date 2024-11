Colpi a ripetizione negli ultimi mesi del 2022 anche con i proprietari presenti nelle loro abitazioni. Tante famiglie che vivono lontane dal centro si sarebbero organizzate per segnalare ogni auto sospetta che passa da quelle zone

Una banda di ladri negli ultimi mesi del 2022 ha preso d’assalto le abitazioni situate nel comune di Castrovillari, la città del Parco Nazionale del Pollino. Furti a ripetizione in quasi tutte le ore del giorno, anche quando le vittime erano in casa. Chi alle prese con la cucina e chi concentrato a vedere una serie Tv o un programma d’attualità seduto comodamente sul divano insieme al resto della famiglia. Al ritorno nella camera da letto la brutta sorpresa: i proprietari scoprono che il “Lupin” di turno in pochissimi minuti aveva prelevato soldi e oro.

In realtà, le forze dell’ordine che prestano servizio a Castrovillari ritengono che ad agire siano più soggetti, di sicuro professionisti con il sangue freddo, a cui si aggiunge anche un pizzico di fortuna, visto che ancora non sono stati assicurati alla giustizia, nonostante i tanti “colpi” messi a segno da novembre ad oggi. In città ormai si è sparsa la voce, visto che alcune zone periferiche sono state maggiormente attenzionate dalla banda di ladri.

Tante famiglie, residenti lontane dal centro città, si sarebbero organizzate per fare squadra, segnalando ogni auto sospetta che passa da quelle zone. In altri casi, però, l’eccessivo zelo ha rischiato di mettere nei guai due ragazzi che sarebbero stati scambiati per ladri, mentre erano intenti ad entrare dalla finestra nel loro appartamento in quanto avevano dimenticato le chiavi dentro casa.

Mentre la cittadinanza si attende una forte risposta da parte dello Stato, sono partite le contromisure fai da te, con una maggiore attenzione per quanto riguarda la sicurezza inframuraria e ulteriori accortezze affinché gli indesiderati non si introducano di nuovo nelle abitazioni dei castrovillaresi. Rimane sempre fondamentale, tuttavia, la collaborazione con l’autorità giudiziaria qualora si percepissero movimenti non abituali di persone sconosciute al circondario.