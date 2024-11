Recuperata la cassaforte contenente due fucili che facevano parte della refurtiva. Indagini in corso per identificare i malviventi

Sono sati gli uomini dell’Istituto di vigilanza Assipol a sventare un tentativo di furto ai danni di una tabaccheria in contrada Pietrapiana nella frazione Vigne di Castrovillari.



I malviventi si sono introdotti nella rivendita di tabacchi, complice l'assenza dei titolari, e si sono diretti al primo piano dello stabile provando ad impadronirsi di una cassaforte con dei preziosi, due fucili ed una pistola. Il sistema d'allarme scattato immediatamente ha attivato la centrale operativa dell'istituto di vigilanza di Frascineto che inviando i suoi agenti sul posto ha messo in fuga i rapinatori, insieme ai Militari della Compagnia Carabinieri di Castrovillari.



Proprio i militari sono riusciti a recuperare la cassaforte e parte del suo contenuto, vale a dire due fucili Beretta calibro dodici. Ma mancano all'appello una pistola regolarmente detenuta ed alcuni preziosi. Continuano dunque le indagini per assicurare alla giustizia i malviventi utilizzando anche le immagini a circuito chiuso dell'esercizio commerciale.