Partito oggi nell'area mercatale di Castrovillari il servizio drive-in con il personale dell'Asp di Cosenza per effettuare i tamponi molecolari di persone in quarantena. Presso la tenda della protezione civile allestita nello spazio comunale sono arrivate le prime vetture con le persone sospette che si sono sottoposte allo screening. La curva del contagio in città si ferma a 13 positivi (di cui sette con tampone molecolare e 6 con tamponi rapidi che dovranno essere però confermati dal monitoraggio del dipartimento di prevenzione di Cosenza). Due in più rispetto a ieri e non legati a precedenti casi positivi. Oggi anche il personale sanitario che opera presso l'ospedale ed in particolare quelli degli ambulatori sono stati sottoposti a tamponi di controllo.

Una stanza per l'attivazione dell'Usca



Nella giornata di venerdì a Cosenza dovrebbe tenersi incontro a Cosenza con circa 80 medici ed i 100 infermieri per individuare il personale per Usca ed Adi. Il comune di Castrovillari al fine di dare massima disponibilità per l'attivazione del servizio Usca ha messo a disposizione un immobile comunale. Mentre per venire incontro ai cittadini, «con una nostra municipalizzata - ha dichiarato il sindaco - ci stiamo attrezzando per acquistare tamponi rapidi da far fare gratuitamente ai cittadini che presentano sintomi ovvero hanno avuto contatti con positivi». Inoltre si sta verificando la disponibilità di operatori sanitari che intendono collaborare a questo progetto comunale «indispensabile per il tracciamento rapido» in piena sintonia e collaborazione con i medici di base per le segnalazioni delle persone da sottoporre a tampone.