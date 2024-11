Il giovane ha perso il controllo della moto ed ha urtato con forza contro il guardrail. Ha perso la vita a causa di una emorragia interna

Un ventiquattrenne, Salvatore Pittari, è morto nella notte tra domenica e lunedi, a seguito di una emorragia interna causata da una caduta con la moto. Pittari era in moto, nel pomeriggio di domenica, quanto avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando a terra e urtando con forza contro il guardrail. Il giovane, trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad intervento chirurgico ma, a causa dell'emorragia interna, non c'è stato nulla da fare.