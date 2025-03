I genitori, internati in una rsa, credevano che la figlia fosse morta. Lei oggi vive in una casa famiglia e ha perso tutto. Nina Palmieri raggiunge la cittadina alle falde del Pollino e ricostruisce l’incredibile vicenda denunciata dal sindaco Lo Polito agli uffici giudiziari. Una storia che si chiude (al momento) senza un lieto fine

“Se non volete indignarvi, cambiate canale”. Basta l’incipit del servizio de Le iene, andato in onda ieri sera per far capire subito l’andazzo di una storia tristissima, che ha indignato davvero chi ha appreso dalla trasmissione di Italia Uno quanto accaduto ad una famiglia di Castrovillari. L’ipotesi è che la donna sia stata circuita da un avvocatessa, sempre di Castrovillari, che sarebbe riuscita nell’intento, prima di farsi delegare alla firma del loro conto corrente e quindi essere nominata tutrice dei coniugi Bonanata, Giuseppe e la moglie Maria Ferrari, per poi portargli via tutto, circa 120mila euro – racconta la “Iena” Nina Palmieri – e addirittura anche la loro casa.

Si tratta di una villetta di due appartamenti con giardino che l’avvocatessa si sarebbe fatta vendere attraverso un contratto a titolo oneroso con l’impegno di prendersi cura dei Bonanata fino alla loro morte.

Nel mezzo finisce anche la figlia dei due, Patrizia, che l’avvocatessa, utilizzando – è questa l’ipotesi prospettata dalle Iene – la firma dei genitori, riesce a fare interdire e quindi ad allontanarla dal padre e dalla madre.

Ma non finisce qui, perché a un certo punto di questa storia la famiglia Bonanata scompare per poi ricomparire in una Rsa. Nel frattempo, a casa Bonavota si trasferisce proprio l’avvocatessa con la sua famiglia, marito e figlio, e anche il suo studio legale.

La denuncia del sindaco Lo Polito: i Bonanata pensavano che la figlia fosse morte

Della vicenda se ne interessano parenti e amici ed anche il sindaco, Mimmo Lo Polito. Il primo cittadino per sincerarsi dello stato di salute dei Bonanata va a trovarli nella Rsa, dove riceve notizie nefaste dai genitori di Patrizia, secondo cui la loro figlia sarebbe morta in un alluvione. Così racconta Lo Polito a Le Iene, sottolineando poi di aver organizzato nei giorni a venire una visita di Patrizia ai suoi genitori, felicissimi di poter riabbracciare la loro figlia. «È stata l’ultima volta che Patrizia ha incontrato i suoi genitori», afferma Lo Polito.

Pochi giorni dopo questa visita i coniugi Bonanata lasciano la Rsa e tornano a casa loro, accuditi dall’avvocatessa. «A casa dei Bonanata – racconta un amico di famiglia – un appartamento era occupato dalla famiglia della professionista, l’altro dal suo studio, c’era libero solo il magazzino». Nina Palmieri avanza qualche dubbio su dove e «come» l’avvocatessa abbia assistito gli anziani coniugi.

La storia non si chiuderà col lieto fine

Alla vigilia di Natale 2021 il sindaco accompagna Patrizia in quella che era casa loro, a trovare i suoi genitori, ma nessuno li fa entrare giustificando un «sospetto caso Covid. Non li abbiamo visti più – racconta ancora il sindaco di Castrovillari – perché il 29 dicembre la madre di Patrizia è deceduta». Le cause non sono note, ma nello stesso giorno anche il marito viene accompagnato in ospedale, dove resta ricoverato per dodici giorni e poi muore anche lui.

«La sua cartella clinica – spiega la “Iena” – grida vendetta. Entra in reparto – legge il referto – in condizioni cliniche molto gravi, disidratazione, cachessia, piane da decubito».

«Erano nella custodia dell’avvocatessa che aveva avuto l’appartamento proprio per prendersi cura dei Bonanata» sottolinea l’amico di famiglia, mentre il sindaco evidenzia di aver denunciato alla Procura della Repubblica del tribunale di Castrovillari «perché mi sembrava sospetta questa cosa. E sicuramente c’è un’indagine in corso, non fosse altro perché è stata fatta un’autopsia».

Patrizia nel frattempo torna a tutti gli effetti una donna libera, ma è ospite di una casa famiglia, perché un tetto sulla testa non ce l’ha più.

Come da prassi la Iena Nina si reca prima allo studio dell’avvocatessa per offrirle il diritto di replica, senza grande successo, poi in tribunale. «In procura ci hanno rassicurato. È passato un po’ di tempo ma stanno seguendo il caso da vicino. Ed anche noi», chiude il servizio.