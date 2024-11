L'associazione "Il filo di Aria" di Saracena e l'Udicon si sono resi protagonisti di uno speciale gesto di solidarietà per i piccoli ricoverati in questo periodo di festività

I piccoli degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale di Castrovillari hanno ricevuto stamattina uno speciale dono che li accompagnerà in questi giorni di pandemia a ridosso della festività, rendendo un pò più spensierato il ricovero.

Nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dall'emergenza Coronavirus, l'associazione culturale "Il filo di Aria" di Saracena con la presidente Barbara Forte, e l'Udicon (unione per la difesa dei consumatori) rappresentata dal presidente provinciale Ferruccio Colamaria, in coordinamento con il comune di Castrovillari per il quale era presente il consigliere Piero Vico, ed il direttore del reparto di Pediatria, Riccardo Scudo e la dottoressa Pia Gorgone, hanno recapitato ai pazienti un kit di matite colorate, fumetti, gadget e libri di fiabe illustrate.

«Un modo per abbracciare l’attenzione dei bambini in questo luogo, qual è l’ospedale, non facile e delicato- hanno in sintesi richiamato in più modi i presenti-, ma non fino al punto di cercare di farli distrarre dalle terapie che servono per migliorare la loro salute. Una trovata- se vogliamo leggere in un certo modo la donazione- interessante dal punto di vista pedagogico perché può aiutare a vincere la loro paura dalla malattia e del soggiorno in corsia»