È stato individuato il presunto responsabile degli incendi che nello scorso weekend hanno devastato ampie zone nel territorio comunale di Castrovillari. A operazione di spegnimento ancora in corso, la Procura ha avviato le indagini e a distanza di 48 ore, attraverso gli accertamento dei vari punti di innesco e l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stata identificata la persona ritenuta gravemente indiziata di essere la responsabile dei roghi.

È stato lui stesso, prima di fronte ai carabinieri e poi durante l’interrogatorio svolto alla presenza del magistrato della Procura, ad ammettere di essere l'autore dell'incendio propagatosi sabato pomeriggio nei pressi della Casa circondariale, nonché di ulteriori tre roghi attivati domenica pomeriggio ai piedi di Monte Sant’Angelo, nei pressi di via del Cerviero – poco distante dal Tribunale di Castrovillari -, ed in via Cerasullo, vicino contrada Petrosa.

I carabinieri della Procura di Castrovillari e i militari del Nucleo forestale di Cosenza fanno sapere che sono in corso ulteriori accertamenti necessari a circoscrivere in maniera ancor più certa ed esatta la condotta delittuosa.