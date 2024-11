Eletto il nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine di Castrovillari e il direttivo. Il tutto è avvenuto per via telematica dopo un lungo periodo di rinvii. Esce di scena Mario Straticò, da tempo ai vertici del prestigioso organismo, e subentra Vincenzo Cesarini, 53 anni, cassanese, vive ed esercita la professione a Castrovillari. Due le liste in campo: una capeggiata da Cesarini (254 preferenze), l’altra da Domenico Basile (170 preferenze).

Alta la percentuale degli iscritti alle urne: il 91%. Il Consiglio dei Dottori Commercialisti governa un territorio geograficamente ampio, poiché la soppressione del Tribunale di Rossano e il suo accoramento a quello di Castrovillari ha generato un unico Ordine e due sedi dislocate nelle città di riferimento. A tal riguardo si lavora nella direzione di una sede effettiva presente su Rossano. Su questo fronte si è tenuto conto del principio di rappresentanza territoriale. A differenza dell’Ordine degli Avvocati che ha, invece, accentrato tutto su Castrovillari.

L'esecutivo ha, nel frattempo, definito gli atti propedeutici all'insediamento e definito e assegnato le funzioni di vice presidente, quella del segretario, del tesoriere e quella del presidente della Commissione pari opportunità. Si tratta di Domenico Pisano (vice presidente); Silvana Smilari (segretario); Benigno Dardano (tesoriere); mentre alla guida della Commissione “Pari Opportunità” è stata chiamata Daniela Xausa. Nominato anche il Consiglio sindacale subentrante che è costituito da Rosa Laura (presidente), Pierluigi Carillo e Giuseppe Guaragna.

Il nuovo Consiglio dell'Ordine è composto da 11 componenti, nove dei quali appartengono alla lista che si è aggiudicata l'ultima sessione elettorale dell'Ordine castrovillarese. L'organismo direttivo è complessivamente composto da Domenico Pisano, Benigno Dardano, Silvana Smilari, Daniela Xausa, Luigi Forciniti, Lorella Chimenti, Genny Sciarrotta, Oreste Croce; mentre, nell'area della seconda lista, il candidato Domenico Basile e il primo consigliere eletto della sua lista insieme a Rossella Varcasia.