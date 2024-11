Cinque patenti sono state ritirate dai carabinieri della stazione di Castrovillari nei giorni scorsi. In particolare, nelle serate di sabato e domenica scorsi, sono stati effettuati numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali dei Comuni di Castrovillari e Lungro con il preciso scopo di contrastare in modo deciso il fenomeno delle stragi del sabato sera.

All’esito delle attività condotte dai militari dell’aliquota radiomobile e delle stazioni di Castrovillari, Lungro e San Donato di Ninea, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Castrovillari 5 persone, di età compresa tra i 20 ed i 46 anni e residenti tra Lungro e Castrovillari, poiché controllati mentre si trovavano alla guida di altrettante autovetture pur avendo un tasso alcolemico di molto superiore rispetto ai limiti consentiti dal codice della strada (uno dei tre risultava avere un indice alcolico addirittura pari a 2,80 grammi/litro).

A tutti loro è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione da parte della prefettura di Cosenza. Analoghi controlli saranno effettuati dai carabinieri anche nelle prossime settimane e con la stessa assiduità in modo da cercare di estirpare un comportamento lesivo e pericoloso per se stessi e per gli altri.

In modo simile si è proceduto nei confronti di una sesta persona originaria del posto che, oltre ad avere un tasso alcolemico superiore al limite minimo consentito, sarebbe stato sorpreso alla guida dell’auto nonostante gli fosse già stata revocata la patente.

Per lui è scattata anche la denuncia penale. A peggiorare la situazione, infatti, è stato un vano tentativo di eludere il controllo esibendo un falso permesso provvisorio di guida.