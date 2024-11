I familiari ne avevano ufficialmente denunciato la scomparsa pensando che fosse fuggito dopo una relazione con una minorenne

I carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno rintracciato ed arrestato un uomo di 38 anni, Ettore Bravi, scomparso da diversi giorni. I suoi familiari, che vivono a Mormanno, ne avevano ufficialmente denunciato la scomparsa sabato scorso, pensando che fosse fuggito dopo una relazione con una minorenne, osteggiata dalla famiglia della giovane, e temendo per la sua vita.

I militari invece lo hanno trovato proprio a Mormanno, e lo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Castrovillari, perché Bravi era ricercato per reati di droga, estorsione e lesioni personali. I carabinieri lo hanno pertanto portato nel carcere di Castrovillari. (AGI)