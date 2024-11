Secondo gli accertamenti degli agenti della Forestale, accoglieva acque di risulta di una lavanderia. Denunciata una persona

Un impianto di depurazione, risultato non funzionante, è stato sequestrato in località Cammarata di Castrovillari dagli agenti del Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato che hanno denunciato una persona. L'impianto, secondo quanto accertato, veniva usato da una lavanderia industriale ubicata di fronte quale deposito per i propri rifiuti reflui.

In particolare la ditta, che si occupa di lavaggio biancheria, attraverso una condotta depositava all'interno dell'impianto composto da cinque vasche le acque industriali di risulta prodotte durante le operazioni di lavaggio. Dalla documentazione riscontrata è emerso che l'attività non era provvista di nessuna autorizzazione riguardante la gestione dei rifiuti e che lo smaltimento delle acque reflue non è mai avvenuto. Gli agenti hanno denunciato il proprietario dell' attività per gestione illecita di rifiuti.