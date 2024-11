I documenti raccolti saranno inviati alla Congregazione della Causa dei Santi. Qui verrà preso in esame il materiale per verificare l'esercizio eroico delle virtù da parte della monaca morta nel 1953

Si concluderà giorno 8 settembre la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio suor Semplice, monaca di casa castrovillarese morta in concetto di santità nel 1953. Lo ha annunciato in queste ore don Massimo Romano, Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di suor Semplice dando appuntamenti ai fedeli per la santa messa che verrà celebrata presso la chiesa di san Francesco di Paola in Castrovillari, presieduta dal vescovo della Diocesi di Cassano all'Jonio, Monsignor Francesco Savino. «Sarà un momento speciale -aggiunge il Postulatore- per la storia della città di Castrovillari e per la nostra Diocesi di Cassano Ionio».

Mentre fervono i preparativi, grande gioia è stata espressa per l'approssimarsi dell'evento, oltre che dal Postulatore, anche da Antonio Buffone, Presidente dell'associazione di volontariato Suor Semplice Maria Berardi che, lo ricordiamo, è l'attore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della serva di Dio.





Al termine della santa Messa, giorno 8 settembre, verranno sigillati pubblicamente tutti i documenti raccolti dalla Commissione Storica, istituita nel 2015 dal Vescovo Francesco Savino e composta dal sacerdote Pierfrancesco Diego (Presidente), da Vincenzo Alberti e Rosanna D'Agostino. Inoltre, verranno sigillati i documenti prodotti dal Tribunale Diocesano, composto dal Promotore di Giustizia padre Paolo Sergi, dal Delegato Episcopale don Pasquale Zipparri, dal notaio Maria Aversa, che in questi anni hanno ascoltato diversi testimoni sulla vita e l'operato di suor Semplice.



Il corpus dei documenti giungerà, a seguito della chiusura della fase diocesana, presso la Congregazione della Causa dei Santi. Qui verrà preso in esame per verificare l'esercizio eroico delle virtù da parte della monaca di casa che, una volta riconosciuto, potrà far conferire a suor Semplice l'appellativo di venerabile.