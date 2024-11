24 persone hanno perso la vita sulla "strada della morte" nella provincia di Catanzaro negli ultimi 5 anni, 12 delle quali nella stagione estiva, con una età media che va da 0 a 34 anni. Sono i dati forniti dall'Associazione Basta Vittime sulla SS 106, presieduta da Fabio Pugliese, in occasione dell'incontro organizzato dalla Fidapa di Catanzaro presieduta da Costanza Santimone, per celebrare la giornata mondiale delle vittime della strada al palazzo della Provincia di Catanzaro dal titolo "strada statale 106, vicolo cieco o luce infondo al tunnel?".

All'interessante incontro hanno fornito il loro contributo la senatrice pentastellata Silvia Vono, il deputato Pd Antonio Viscomi, assente per motivi istituzionali la deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro. E' stato il capo compartimentale Calabria dell'Anas Marco Moladori a fare il punto sullo stato di attuazione del programma Anas per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade calabresi: «Negli ultimi anni siamo passati da 15 milioni di euro per interventi di manutenzione, a 38 milioni di euro. Un salto in avanti importante che serve a rendere i cittadini più sicuri sulla SS 106 e serve a recuperare, su una infrastruttura che è particolarmente datata, un gap di manutenzione che abbiamo accumulato negli anni».