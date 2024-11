L'incidente si è verificato a Cenadi nel Catanzarese. Il giovane era stato estratto vivo dalle lamiere ma è spirato durante la corsa in ospedale

Non ce l'ha fatta Rocco Vatrano, 26enne che questo pomeriggio a bordo della sua vettura si è scontrato con violenza contro un albero nel comune di Cenadi nel Catanzarese. A nulla sono valsi i soccorsi, il giovane è deceduto all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Soverato. Ancora poco chiare le cause del sinistro. Secondo una prima sommaria ricostruzione il 26enne era alla guida della sua Fiat Panda quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un albero. Sul posto sono sopraggiunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere ancora in vita consegnandolo ai sanitari. La corsa al pronto soccorso non è però servita, Rocco Vatrano è spirato al suo arrivo. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.

Luana Costa