La polizia municipale ha elevato contravvenzioni per un valore complessivo di 15mila euro a commerciali intenti a vendere prodotti ortofrutticoli senza certificazioni

Quattro multe per complessivi 15mila euro e sequestri di diverse tonnellate di prodotti ortofrutticoli. È il bilancio dell’ennesima operazione di contrasto all’abusivismo commerciale messa in atto dallo speciale nucleo di Polizia locale di Catanzaro diretto dal tenente colonnello Franco Basile. L’azione, che segue l’input del sindaco Sergio Abramo ed è stata coordinata dal comandante dei vigili, Giuseppe Antonio Salerno, si è concentrata soprattutto nella zona nord della città, in particolar modo nel quartiere Pontepiccolo. Il materiale ortofrutticolo posto sotto sequestro, privo delle necessarie certificazioni, è stato inviato alla distruzione dopo le verifiche di rito da parte dell’Asp. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

l.c.