Nella mattinata odierna, personale della squadra mobile di Catanzaro, nel corso di mirate attività di indagine, ha tratto in arresto Teodosi Tsvetomilov Gochev di 30 anni, giá noto alle forze dell'ordine per truffa e ricettazione. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle competenti autorità austriache per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla tratta di esseri umani.

In particolare l’arrestato è sospettato dalle autorità austriache di aver fatto parte consapevolmente di un’associazione a delinquere nell’ambito del quale ha favorito l’illecito ingresso in territorio austriaco di soggetti stranieri provenienti dall’Ungheria. Il gruppo criminale in questione richiedeva alle vittime del denaro per tale trasporto illegale. Gochev, in particolare, favoriva l’associazione mettendo a disposizione un veicolo di immatricolazione tedesca ingaggiando terza persona con l’incarico di autista. L’uomo dimora nella zona nord-est di Catanzaro e dopo attività di ricerca è stato rintracciato nel quartiere lido di questo centro.

Sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici, previa acquisizione della documentazione presso il servizio di cooperazione internazionale di polizia – S.I.R.E.N.E. veniva dichiarato in stato di arresto, condotto presso la locale casa circondariale di Catanzaro e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per le successive incombenze legate all’estradizione.

