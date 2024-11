Finisce in carcere per violenze nei confronti dei familiari. Più nel dettaglio nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Catanzaro Gagliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, a carico di un soggetto per maltrattamenti ai danni dei genitori.

L’ipotesi è che il giovane abbia sottoposto i genitori a continue vessazioni, concretizzatesi in sistematiche aggressioni verbali e fisiche, per ottenere la disponibilità di denaro occorrente per l’acquisto di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato trasferito in carcere.