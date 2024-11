Seconda giornata di fuoco a Tiriolo minacciata da due incendi

Ancora fuoco a Tiriolo. Questa mattina è riscoppiato un incendio nelle stesse località colpite ieri. Il fronte di fuoco è duplice: in località Ferrito a ridosso delle case popolari e in località Vaccariti, nelle campagne limitrofe che costeggiano la strada di collegamento tra Tiriolo e San Pietro Apostolo. Il rischio concreto è che anche oggi l’incendio possa avvicinarsi al centro abitato. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale a presidio delle abitazioni in località Ferrito. E’ stata inoltre richiesto l’intervento dei mezzi aerei. In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni ma la situazione più grave si registra in zona Vaccariti. Qui il fronte di fuoco ha oltrepassato la Sp per San Pietro Apostolo estendondosi a macchia d'olio. Sul posto c'è il sindaco di Tiriolo Domenico Greco.

Luana Costa