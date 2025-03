L’assessore ai Lavori Pubblici ricostruisce i contorni della vicenda che ha provocato anche polemiche in città per la sospensione delle lezioni con alcuni studenti già in viaggio verso scuola: «Siamo nelle stesse condizioni di novembre, speriamo che l’intervento sia concluso in serata»

Lezioni sospese a scuola anche domani a Catanzaro. A comunicarlo è Palazzo De Nobili sottolineando la «particolare complessità dei lavori di ripristino lungo il tratto di condotta Sorical che alimenta l’impianto di Santa Domenica» e che da stamattina ha lasciato a secco i rubinetti della città.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale «i lavori di riparazione sono in corso. La pista necessaria per l’intervento è stata completata, e Sorical sta procedendo con la riparazione del guasto».

L’amministrazione comunale «continua a monitorare la situazione e a sollecitare un rapido completamento dei lavori, pur non avendo competenza tecnica diretta sull’intervento». Sulla questione è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Squillace, che ha chiarito i contorni della vicenda.

«Questa mattina, alle 5, l’amministrazione comunale è venuta a conoscenza della rottura sulla conduttura principale, di competenza Sorical, che porta l’acqua da Magisano al potabilizzatore di Santa Domenica» ha chiarito l’assessore. «Purtroppo siamo nella stessa condizione di quanto avvenuto a novembre».

Secondo quanto riferito, l’amministrazione «ha immediatamente allertato le scuole poiché, non conoscendo la consistenza del guasto, in via precauzionale, ha voluto limitare il più possibile i disagi per le famiglie. Siamo consapevoli che qualche studente si era già avviato ma ciò è dovuto ad una comunicazione non solerte da parte di Sorical che avrebbe potuto avvisare per tempo l’amministrazione comunale, e non lo ha fatto».

L’assessore ai Lavori Pubblici ha sottolineato come «dai comunicati stampa diramati da Sorical, si era a conoscenza di un problema alla rete idrica principale già dalle 23.30 di ieri sera. Noi appena saputo abbiamo avvisato la cittadinanza e le scuole cercando di limitare al massimo i disagi».

Quindi chiarisce le motivazioni dietro alla comunicazione di sospensione delle lezioni di questa mattina: «Ci è stato detto che avremmo potuto far entrare gli studenti in aula per poi farli venire a prendere dai genitori. In tal modo avremmo però costretto anche chi era ancora a casa a raggiungere le scuole senza acqua. Ciò è avvenuto perché, proprio a causa della mancata comunicazione da parte di Sorical purtroppo i serbatoi si sono svuotati durante la notte».

Durante la giornata l’amministrazione ha quindi monitorato l’andamento dei lavori: «Alle 10 di stamattina Sorical stava sistemando la pista per raggiungere il punto della rottura – precisa ancora Squillace – quando si era a conoscenza della rottura già da ieri sera. Credo che si sarebbe potuto iniziare a lavorare prima ma su questo non mi permetto di dare giudizi in quanto ognuno gestisce i cantieri per come ritiene più opportuno».

«L’amministrazione ha continuato a monitorare per evitare che si perdesse altro tempo e per fortuna alle 15 si è iniziata la riparazione del tubo proprio perché si rischiava di non completare l’intervento entro la notte. Speriamo che entro la serata venga completata e venga erogata l’acqua. Ciò consentirebbe di ricevere l’acqua in nottata e di riempire i serbatoi ma non garantirebbe domani la fornitura regolare di acqua in tutte le scuole e le abitazioni».