Un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione a Catanzaro, nel quartiere Pianocasa. Si registra una vittima. Si tratta di un signore di 85 anni, Giuseppe Schiavone, morto carbonizzato.

Il corpo è stato rinvenuto all'interno del locale soggiorno. Era seduto sul divano che è andato completamente distrutto dal rogo. Sul posto sono giunte immediatamente le squadre dei vigli del fuoco del comando provinciale per tentare di sedare le fiamme. Ancora sconosciute le origini del rogo.

La chiamata al 115 segnalava un incendio in appartamento in via Gariani, rione Pianocasa. I vigili del fuoco, anche con l'ausilio dell'autoscala, sono entrati nell'appartamento ed hanno trovato il corpo dell'uomo.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia per gli adempimenti di competenza e per accertare, insieme ai vigili del fuoco, le cause dell'incendio.