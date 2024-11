Sono esasperati i cittadini di Catanzaro, costretti a respirare l’odore nauseabondo proveniente dal depuratore situato a poche centinaia di metri dalle abitazioni del quartiere Lido. Una situazione non più tollerabile che ha portato alla manifestazione odierna, nata su iniziativa del gruppo facebook Sei di marina di Catanzaro se, #bastapuzza, con lenzuoli bianchi appesi ai balconi in segno di protesta. Un problema che penalizza notevolmente anche i titolari di esercizi commerciali che rivolgono un appello alle istituzioni affinchè il comune garantisca i servizi necessari per poter svolgere l’attività. «Non sappiamo quale sia il problema –spiegano i cittadini – magari ci sono delle cose serie che non sono di nostra competenza ma noi subiamo le conseguenze di questi problemi. In alcuni momenti dobbiamo chiuderci dentro casa, spruzzare deodorante o stare con la mano profumata sotto il naso. È un problema che ci portiamo dietro da tantissimi anni, in modo particolare nella stagione estiva, quindi sarebbe il caso di intervenire in maniera definitiva».