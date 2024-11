Il sinistro, le cui cause sono in corso d’accertamento, si è verificato su viale De Filippis. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato su viale De Filippis a Catanzaro. Nel sinistro è rimasta ferita una neonata di venti giorni. Una sola la vettura coinvolta che per cause ancora in corso di accertamento è uscita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.