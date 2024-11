Un’automobile è sbandata ed è uscita fuori strada. Il conducente non ha riportato ferite

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Catanzaro in viale dei Bizantini nel rione Sala. Un’auto per cause ancora in corso di accertamento è uscita fuori strada. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza il mezzo e il tracciato e gli uomini della Polizia stradale. Il conducente dell’autovettura non ha riportato ferite.

Luana Costa