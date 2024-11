Il sinistro si è verificato all'altezza di Copanello. Un solo veicolo coinvolto. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia

Alle ore 5.45 circa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta, in località Copanello nel Comune di Stalettì nel Catanzarese, sulla statale 106 direzione Soverato, a causa di un incidente stradale.

Coinvolta una sola autovettura modello Alfa 147 che, per cause in corso di accertamento, usciva fuoristrada ribaltandosi su di un lato. Ferito il conducente, unica persona a bordo. Lo stesso, estratto dalla vettura veniva consegnato al personale Suem118 che provvedeva al trasporto presso struttura ospedaliera di Catanzaro. L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì a mettere in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto Polizia Stradale per quanto di loro competenza.

l.c.