A Catanzaro un’auto ha impattato contro il muretto di delimitazione di un piazzale per poi ribaltarsi su un lato. A bordo il solo conducente che, soccorso inizialmente da automobilisti in transito, è stato successivamente immobilizzato su una barella dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Seu118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale.

L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 nella zona sud del capoluogo. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa del soccorso stradale per il recupero della stessa.