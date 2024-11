È andata in fiamme mentre si trovava in transito in via Madonna dei Cieli a Catanzaro, un’autovettura con a bordo quattro persone. I passeggeri, allarmati dall'odore acre di bruciato nell'abitacolo, hanno prontamente abbandonato il veicolo prima che venisse coinvolto dalle fiamme.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno sedato il rogo e messo in sicurezza la vettura. Da una verifica effettuata al termine delle operazioni di spegnimento l'ipotesi più accreditata è un malfunzionamento all'impianto elettrico.

l.c.