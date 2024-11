Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Disagi alla circolazione

L'incendio è scoppiato inaspettatamente nel vano motore per poi propagarsi all'abitacolo di una vettura in transito su viale De Filippis a Catanzaro. Fortunatamente il conducente è riusciuto a mettersi in salvo ma sono stati notevoli i disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale.

Luana Costa