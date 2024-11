Ancora ignote le cause della combustione del mezzo che hanno provocato allarme ma fortunatamente nessun ferito

Un'autovettura è stata avvolta dalle fiamme nel quartiere marinaro a Catanzaro. Ancora ignote le cause della combustione del mezzo che hanno provocato molto allarme ma fortunatamente nessun ferito. I Vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza il luogo e per sedare l'incendio. Sul posto anche la Polizia. l.c.