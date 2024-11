All'origine del rogo un malfunzionamento dell'impianto elettrico della vettura. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

Una vettura in transito su viale De Filippis a Catanzaro ha preso improvvisamente fuoco in serata. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco. All'origine dell'incendio con ogni probabilità un corto circuito all'impianto elettrico.La vettura interessata è una Suzuki Swift con a bordo una coppia di giovani che non risultano feriti.

Luana Costa