Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale è intervenuta alle ore 3 circa di questa notte su viale Magna Grecia, zona sud del comune di Catanzaro, per incidente stradale. Interessata dal sinistro una vettura Audi Q2 che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo fuori strada ribaltandosi su di un lato all'interno del canale di deflusso delle acque meteoriche adiacente la carreggiata. A bordo il solo conducente che usciva autonomamente dall'abitacolo. Lo stesso, che riportava lievi ferite ma in evidente stato di shock, veniva affidato alle cure del personale medico del Suem118 e successivamente trasportato in struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e del sito.

Sul posto Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.