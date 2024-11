Il giovane, soccorso da un medico in transito, è stato trasferito in ospedale. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia

Un incidente si è verificato in mattinata, intorno alle 7.25 lungo via Tommaso Campanella a Catanzaro. Coinvolta una Peugeot 208 che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale e impattando contro due autovetture (Volkswagen Passat ed Opel Insigna) parcheggiate bordo strada.

All'interno della Peugeot il solo conducente (un giovane di nazionalità Ucraina) che ricevute le prime cure da una dottoressa che transitava al momento sul luogo del sinistro, è stato successivamente affidato al personale sanitario del Suem118. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Catanzaro per la messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del soccorso stradale e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Presente anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.