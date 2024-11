Il sinistro si è verificato all'altezza del bivio di Palazzo. Una donna è rimasta incastrata nelle lamiere della sua vettura

Una vettura si è ribaltata sulla statale 280, arteria di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Il sinistro si è verificato alll'altezza del bivio di Palazzo in direzione Lamezia. Un'automobile per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza del 118 per prestare soccorso ad una donna rimasta incastrata nelle lamiere della sua vettura. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Luana Costa