Alla guida del mezzo un anziano, subito trasportato in ospedale. La polizia municipale al lavoro per ripristinare la circolazione sul luogo dell'incidente

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio su via del Progresso a Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto ha tamponato un bus privato e a seguito dell'impatto ha sbandato impattando violentemente contro un muro laterale.

Alla guida del mezzo un anziano che è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato ai medici del 118 che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale. Sul posto è giunta anche la polizia municipale per il ripristino della viabilità.

Fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza delle carreggiate via del Progresso è chiusa in entrambi i sensi di marcia.