Uno dei due automezzi previsti sosterà davanti alla chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Piano Casa, l'altro stazionerà in viale degli Angioini

Per limitare i disagi alle utenze che potrebbero risentire della carenza idrica causata dalle rotture alla condotta dell'impianto di Santa Domenica, la Protezione civile regionale, su richiesta del Comune, metterà a disposizione nella mattinata di domani, mercoledì 25 gennaio, due autobotti per la distribuzione dell'acqua potabile. Uno dei due automezzi sosterà davanti alla chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Piano Casa, dalle ore 8.30. L'altro stazionerà in viale degli Angioini (vicino stazione di servizio) dalle ore 9.30. Ai presidi saranno presenti anche i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e di altre associazioni di volontariato. Questo servizio si aggiunge a quello, già programmato, nella zona di Petricciolo.