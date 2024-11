Disagi e lunghe file questo pomeriggio in centro a Catanzaro. In via Acri traffico in tilt a causa del blocco di un autobus di una linea extraurbana su una delle principali arterie di accesso al centro cittadino. Il mezzo in panne ostruisce, infatti, il transito agli altri mezzi e gli agenti della polizia municipale sono stati costretti a deviare il traffico all'altezza della rotatoria.

L'intera area risulta bloccata da circa un'ora. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale per tentare di spostare il mezzo. Da quanto si apprende sarà necessario attendere l'arrivo dei meccanici da Lamezia Terme. Una condizione di estremo disagio oltre che di pericolo poiché nessun mezzo di emergenza al momento può transitare.