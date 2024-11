Il mezzo pesante si è ribaltato richiedendo l’intervento dell’autogru dei Vigili del fuoco

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada provinciale Sp 172 in direzione Borgia nel Catanzarese. Un autocarro che trasportava marmi si è ribaltato occludendo il traffico sull’arteria stradale. Ancora in corso d’accertamento le cause all’origine del sinistro in cui fortunatamente l’autista è rimasto illeso.

Sul posto si è portata immediatamente una prima squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro e un’autogru per rimuovere il mezzo dalla carreggiata. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione e il personale della Provincia impegnato a ripristinare la viabilità.

Luana Costa