L’uomo, 32 enne, è ritenuto l’autore di una rapina avvenuta nei giorni scorsi ad danni di una donna, colpita alla mano anche da una coltellata. Nella serata di ieri Giuseppe Timpano è stato tratto in arresto. Il video che mostra Timpano mentre getta il cellulare della vittima

Nella serata di ieri, lunedì 15 febbraio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Giuseppe Timpano, 32 anni, eseguendo un provvedimento di Fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Giuseppe Timpano, catanzarese già noto alle Forze dell'Ordine, è ritenuto autore della rapina consumata la mattina del 1 febbraio scorso, ai danni di una una donna, professoressa in servizio alla "Patari".

Al termine delle lezioni un uomo le si è avventata contro strappandole di dosso la borsa che aveva con sé.

Reagendo alla resistenza della donna, le ha sferrato una coltellata sulla mano con cui la stessa aveva cercato di impedire che quel tale le portasse via la borsa.



Il rapinatore, una volta assicurato il bottino, è fuggito scendendo di corsa le scalinate che collegano via Daniele a via Brussard ma la sua corsa era stata rallentata da un giovane che era attirato dalle grida di aiuto della donna stava risalendo la scalinata per capire chi e perché stesse invocando aiuto.



A quel punto Giuseppe Timpano trovandosi davanti l'ostacolo imprevisto non ha esitato a colpire il giovane alla tempia, facendo poi perdere le proprie tracce. Fino a ieri sera, allorché i poliziotti della Squadra Mobile catanzarese, diretta dal Dr. De Santis, lo hanno tratto in arresto. L’uomo è da ieri in carcere, in attesa che l'Autorità Giudiziaria decida sulle sue responsabilità.