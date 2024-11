Il Tar ha dato ragione alla Provincia rigettando il ricorso del Miur che aveva deciso di non autorizzare nuove sperimentazioni

Catanzaro avrà il suo Liceo classico europeo. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria dà ragione alla Provincia di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, e accoglie il ricorso dell’Ente intermedio contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Usr – Ufficio scolastico regionale che aveva comunicato di “non ritenere opportuno autorizzare nuove sperimentazioni in tale ambito”. La Provincia di Catanzaro, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri, ha infatti impugnato il decreto del 31 gennaio 2018 con cui il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha stralciato dal Piano della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria la sperimentazione di Liceo classico europeo a Catanzaro.

Il Tribunale amministrativo regionale ha riconosciuto le ragioni della Provincia di Catanzaro, dando atto che le norme citate dal Miur non dispongono alcun blocco delle sperimentazioni, tant’è che «dopo l’entrata in vigore della norma, numerose sono state le sperimentazioni attivate, alcune delle quali anche a partire dal prossimo anno scolastico, tra le quali spiccano per tre licei classici europei».

«Osservato che il rinvio a ragioni d’opportunità legate ad una riorganizzazione futura e incerta nel quomodo e nel quando (se non addirittura nel se, trattandosi di previsione rimasta inattuata da 8 anni) – si legge nella sentenza pronunciata questa mattina – introduce un controllo di merito, che non è previsto dalla legge e, che, in ogni caso non sfocia nella richiesta di un riesame motivato dell’atto censurato”, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria accoglie il ricorso della Provincia di Catanzaro e per l’effetto annulla l’atto impugnato».

l.c.