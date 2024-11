Nella serata di ieri, la Polizia di Catanzaro, ha tratto in arresto S.F. di anni 41, senza stabile attività lavorativa, per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di normali operazioni di controllo, i poliziotti hanno notato una persona uscire frettolosamente da una palazzina ubicata nel quartiere Fortuna, la quale alla vista delle volanti si è data alla fuga, coprendosi il volto.

Gli agenti, sono riusciti a bloccare l’uomo dopo un inseguimento, e lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare. Sul tavolo della cucina è stata rinvenuta una borsetta contenente una busta in plastica di con all’interno circa 40 grammi di marijuana. Inoltre, dietro al frigorifero sono state rinvenute due grosse buste in plastica trasparente contenenti circa 1,7 Kg di marijuana. I militari hanno inoltre trovato all'interno dell'abitazione una bilancia da cucina perfettamente funzionante, con il vassoio intriso della stessa sostanza stupefacente.

Alla luce di ciò, essendo palese la detenzione ai fini di spaccio della sostanza – sia per l’ingente quantità, sia per le modalità di confezionamento – al termine della perquisizione domiciliare, S.F. è stato prima trasferito in Questura e, dopo gli accertamenti di rito, condotto presso il carcere di Catanzaro.