Blitz dei Carabinieri del Noe nei giorni scorsi all’impianto depurativo di Catanzaro. I militari hanno effettuato alcune verifiche sugli interventi di adeguamento della piattaforma prescritti dalla Procura, dopo il sequestro disposto dalla Guardia Costiera.



In particolare, sono state rilevate alcune criticità alle griglie, porzione dell’impianto già in passato attenzionate. Il sopralluogo è stato coadiuvato dai tecnici di Arpacal che hanno effettuato i prelievi sulle acque in uscita. Le attività investigative sono state poi estese anche agli uffici comunali, dove i militari hanno acquisito tutta la documentazione riguardanti gli interventi disposti da Palazzo De Nobili per la riqualificazione dell’impianto depurativo.

l.c.