La sezione della Polizia Giudiziaria sta effettuando accertamenti di natura amministrativa sulle attività svolte dalle commissioni, per le quali i consiglieri percepiscono un gettone di presenza

Da Palazzo De Nobili i controlli dei carabinieri sono stati estesi questa mattina anche a Palazzo di Vetro. Sotto la lente d'ingrandimento della sezione della Polizia Giudiziaria sono finiti i verbali delle commissioni che, così come al Comune, anche in Provincia sono stati sottoposti a verifica. Al momento pare che gli accertamenti di natura amministrativa siano concentrati sulla posizione di cinque consiglieri comunali, alcuni dei quali sono stati eletti anche a Palazzo di Vetro lo scorso ottobre. I controlli sono tesi a verificare il regolare svolgimento delle commissioni e la presenza dei componenti dei relativi organi, attività per le quali i i consiglieri percepiscono un gettone. Ma ancora più delicata rischia di essere la posizione di quelli che ricevono anche i rimborsi. Impegnati nelle attività delle commissioni sono esonerati dallo svolgimento delle mansioni lavorative. Tra i documenti prelevati vi sono i verbali delle commissioni di novembre e di dicembre.

l.c.

