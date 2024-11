Brutta sorpresa ieri mattina per un imprenditore edile di Catanzaro che dinnanzi alla porta della sua abitazione in via Barlaam da Seminara nel quartiere Cavita ha trovato due bottiglie contenenti liquido infiammabile inesplose con un accendino nastrato. L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme e sul posto è giunta la polizia e i carabinieri che al momento hanno in mano le indagini. Con ogni probabilità le due bottiglie sono state piazzate nottetempo e non si esclude che il ritrovamento possa avere uno scopo estorsivo. L'imprenditore ha sporto denuncia contro ignoti.

l.c.