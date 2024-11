La disavventura è capitata ad un uomo di 38 anni che a seguito di un litigio familiare si era allontanato da casa

Ha trascorso un'intera notte all'addiaccio e solo questa mattina è stato individuato dai carabinieri. Brutta avventura per M. N., uomo di 38 anni catanzarese che nella serata di ieri si è allontanato da casa a seguito di un litigio familiare portatondosi in località Tiriolello con la sua autovettura. Qui è precipitato in un dirupo e solo questa mattina le sue urla hanno attirato i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno allertato i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto al recupero dell'uomo ritrovato in stato di ipotermia e con numerose ferite lungo il corpo.

Luana Costa