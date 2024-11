«Sono assolutamente contento. E' un privilegio essere qui al comando provinciale di Catanzaro, mi rendo conto di quelle che sono le responsabilità che discendono da un incarico così importante e gravoso. Spero di essere all'altezza della situazione». Ha compiuto ieri 47 anni ed è alla sua prima prova alla guida di un comando provinciale. Il colonello Antonio Montanaro si è insediato lunedì a Catanzaro, subentrando a Marco Pecci rimasto ai vertici del comando provinciale del carabinieri per tre anni. Pugliese di Martina Franca non hai mai avuto incarichi in Calabria ma a Catanzaro arriva dopo essere stato a capo del reparto operativo della compagnia di Milano. «Sono stato nel Nord Italia, a Milano, dove si avvertono ugualmente i riflessi delle influenze provenienti dalla Calabria».

Nello svolgimento delle sue funzioni non ha mai oltrepassato la Campania, dove per tre anni ha guidato la compagnia di Casal di Principe e il reparto operativo della compagnia di Caserta. «Sono certo che con l'aiuto e la convinta collaborazione da parte di tutti quanti, facendo tutti quanti squadra riusciremo ad ottenere dei buoni risultati». Nei suoi primi giorni in città ha già fatto visita all'area nord della provincia, visita che proseguirà anche nei prossimi giorni: «Un'impressione assolutamente positiva, ho visto tanto enstusiasmo negli occhi dei militari e la voglia e il desiderio didi svolgere il proprio servizio nel migliore dei modi possibile per dare risposte sempre più concrete alla comunità».

Luana Costa