Questa mattina il generale di Brigata, Dario Solombrino, ha assunto il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia che si è svolta alla caserma “Soveria Mannelli”, alla presenza del comandante regionale Calabria, generale di divisione Fabio Contini, e di una rappresentanza di fiamme gialle in forza ai reparti della provincia catanzarese.

Nato a Napoli, 53 anni, il generale Solombrino si è arruolato nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1985. Dopo la nomina a sottotenente ha iniziato la sua carriera operativa nella Compagnia di Pisa, per poi comandare il Nucleo di Polizia Tributaria di Lucca, e, quindi, la Compagnia di Viareggio. In seguito, ha prestato servizio nei Nuclei di Polizia Tributaria di Palermo, Genova e Napoli. Promosso colonnello nel 2008, è stato designato quale comandante provinciale di Arezzo e, nel 2014, comandante provinciale di Perugia, incarico ricoperto fino all’estate del 2018, allorquando è stato ammesso alla frequenza del corso di alta formazione dell’”Istituto alti studi della difesa” conseguendo il relativo titolo.

Laureato in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Pisa ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l’università degli studi di Roma “Tor Vergata”, l’ufficiale, titolato del corso “Istituto superiore di Stato maggiore interforze”, è insignito della medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare, concessa nel 2015 dal presidente della Repubblica, nonché della croce per anzianità di servizio. Il primo marzo di quest’anno è stato promosso al grado di generale di brigata.

l.c.