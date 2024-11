Sono stati pubblicati questa mattina sul sito aziendale i calendari. Le prove concorsuali sono state fissate il 4 e il 5 gennaio per gli operatori sociosanitari; il 14 e il 15 per gli infermieri

Ad oltre un anno di distanza dall'emanazione dei bandi, avvenuto a dicembre scorso, e dopo un'iter tortuoso e a tratti travagliato, le due procedure concorsuali indette dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro volte all'assunzione di 18 infermieri e 30 operatori sociosanitari sono state riavviate. Questa mattina sul sito aziendale sono stati pubblicati i calendari con le date nelle quali si terrano le prove. Le prove pratiche per gli aspiranti operatori sociosanitari si terranno il 4 e il 5 gennaio nelle aule del dipartimento di Scienze Giuridiche al campus di Germaneto. I circa 5.500 partecipanti saranno distribuiti in due giornate e scaglionati in tre fasce orarie. Nella giornata del 4 gennaio le prove si terranno alle 8, alle 11.30 e alle 15 mentre il 5 gennaio gli orari sono stati fissati alle 8 e alle 11 sulla base del cognome.

Il 14 e il 15 gennaio sono state fissate le prove scritte e pratiche, invece, per i circa 4.600 candidati aspiranti infermieri. Le selezioni avverranno nella sede di Giurisprudenza del campus universitario e le fasce orarie sono state così suddivise: il 14 gennaio alle ore 8,30 e alle 14,30, scansione che si ripeterà anche nel giorno successivo.

l.c.