I controlli della polizia si sono concentrati nel centro storico e nei pressi degli istituti scolastici cittadini. Stupefacente è stato poi rinvenuto in una cassetta della Telecom

Nel fine settimana la polizia ha effettuato mirati servizi preposti al contrasto del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti nel centro storico di Catanzaro ponendo una maggiore attenzione alle vie limitrofe e in prossimità degli istituti scolastici cittadini.

Giovani consumatori

Durante i controlli sono stati denunciati alla competente autorità amministrativa due giovani in quanto assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Il primo, T. F. di 25 anni trovato, all’interno di un circolo ricreativo, in possesso di 0,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, il secondo N.D. giovane catanzarese di 19 anni, in possesso di 2,60 grammi di marijuana.

Droga nascosta

Su disposizioni della centrale operativa personale della squadra volante ha effettuato un intervento in via Fares, in seguito alla richiesta da parte di personale della Telecom, che durante alcuni lavori di manutenzione all’interno di una cassetta murale di derivazione telefonica, rinvenivano due bustine, opportunamente occultate, contenente presunta sostanza stupefacente. Le due bustine per un peso di 105,76 grammi venivano sequestrate dagli agenti che dopo le dovute analisi davano risultato positivo a sostanza stupefacente con principio attivo “derivato della cannabis” del tipo marijuana. Complessivamente sono state rinvenute 108.96 grammi di marijuana debitamente posta sotto sequestro.

l.c.