Controlli serrati sono stati effettuati dal Commissariato di Catanzaro Lido, della Squadra volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia nei pressi di alcuni istituti scolastici del capoluogo, fra cui una scuola del quartiere marinaro già oggetto di controlli nei mesi scorsi poiché all’interno del suo cortile era stata rinvenuta della sostanza stupefacente. L’attività di ricerca ha permesso di rinvenire nelle immediate vicinanze della scuola svariati involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, già pronta per essere spacciata, alcuni dei quali erano celati all’interno di un astuccio per occhiali, per un peso complessivo di 1,6 grammi di sostanza erbacea, mentre i restanti in due buste separate contenute in un astuccio per penne abbandonato.



Durante il servizio l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un ragazzo che, camminando con passo repentino, si voltava continuamente quasi volesse eludere un eventuale controllo di polizia e cercava di nascondersi dietro i palazzi limitrofi. Il ragazzo, poi identificato per C.P., 17enne, immediatamente seguito, è stato sorpreso mentre stava nascondendo in un tubo di scolo delle acque uno spinello già pronto per essere utilizzato e contenente una modica quantità di marijuana. Per queste ragioni è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale e segnalato all’autorità amministrativa.

l.c.