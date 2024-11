Droga, alcool e violazioni del codice della strada le attività in cui la polizia è stata impegnata

Proseguono con sistematicità i servizi ordinari e straordinari del controllo del territorio impegnando personale della squadra volante e delle varie articolazioni della questura, del commissariato di Catanzaro Lido, e del commissariato di Lamezia Terme, del reparto prevenzione crimine Calabria di Vibo Valentia e della polizia stradale, nell’ambito del capoluogo e del territorio provinciale, con particolare riguardo alle zone ad alta densità turistica.

Undici persone denunciate

Negli ultimi dieci giorni l’attività ha permesso di denunciare in stato di libertà all’autorità giudiziaria 11 persone per reati di varia natura: tre per furto di energia elettrica, una per occupazione abusiva di alloggio, una per ricettazione, una per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, una per inosservanza del foglio di via obbligatorio, due per guida in stato di ebrezza, una per procurato allarme e minacce a pubblico ufficiale, una per violazione della normativa in materia di pubbliche manifestazioni.

Droga e alcool

Durante alcuni servizi eseguiti nelle strade secondarie del quartiere marinaro sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti tre involucri contenenti 104 grammi di sostanza stupefacente del tipo maijurana ed un involucro contenente 28 gr.di sostanza cosiddetto da taglio. Sono state segnalate all’autorità amministrativa competente tre persone, due delle quali anche per guida in stato di ebrezza, trovate in possesso di sostanza stupefacente del tipo maijurana (circa 7 gr).

Violazioni al codice della strada

Durante il periodo di riferimento, complessivamente sono stati effettuati 174 posti di blocco, controllati 8152 veicoli, di cui circa due terzi con il sistema di controllo telematico delle targhe denominato “Mercurio”. Per violazione al codice della strada sono state elevate 238 multe e in 23 casi si è proceduto anche al sequestro dei veicoli. Si è proceduto, altresì, alla identificazione di 6184 persone di cui 175 straniere, ad effettuare 414 controlli a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a sorveglianza speciale di P.S.

Espulsioni

Sono stati notificati, inoltre, quattro decreti di espulsione con ordine di abbandonare il territorio italiano nei confronti di un tunisino, un greco e di due egiziani, uno dei quali è stato accompagnato in Egitto. Sono stati, altresì, emessi cinque provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Catanzaro per la durata di tre anni, ed altri due analoghi provvedimenti con divieto di rientro nel comune di Decollatura.

